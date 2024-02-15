İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı

Beyoğlu’nda bir kuaföre gelen kadın, yaptırdığı 15 bin TL'lik işlemlerin parasını ödemeden kayıplara karışırken, diğer esnafları da 3 bin 500 lira dolandırdığı ortaya çıktı.

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