Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 14:04 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:05 Beyoğlu’nda bir kuaföre gelen kadın, yaptırdığı 15 bin TL'lik işlemlerin parasını ödemeden kayıplara karışırken, diğer esnafları da 3 bin 500 lira dolandırdığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cdf00226b18d643804e847" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!