Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akıl almaz ''hata'' inanılmaz bir kaza doğurdu! İstanbul'da akıl almaz ''hata'' inanılmaz bir kaza doğurdu! 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:45 İstanbul Avcılar'da yapılan yol genişletme çalışması nedeniyle kaldırım geriye alınırken, elektrik direği yolun ortasında kalınca yaşanan kaza isyan ettirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ccc8c2285b2600db67e3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi Turizm başkentinde mahalleli karavancılara isyan etti Türkiye'nin ''kalp krizi geçirtecek'' istatistikleri açıklandı Ukrayna, Rus gemisini Karadeniz'de vurdu Ünlü şarkıcı yakıtı bitince yolda mahsur kaldı Dev afişler de işe yaramadı: 20 bin TL maaşa kimse dönüp bakmadı! Hakkari'de toplu balık ölümleri korkuttu İHA muhabiri ayı saldırısından kıl payı kurtuldu Türkiye'nin gururu Şahika Ercümen: ''3 dakika için 20 yıl çalıştım!''