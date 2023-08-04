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  4. İstanbul'da akıl almaz ''hata'' inanılmaz bir kaza doğurdu!

İstanbul'da akıl almaz ''hata'' inanılmaz bir kaza doğurdu!

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İstanbul Avcılar'da yapılan yol genişletme çalışması nedeniyle kaldırım geriye alınırken, elektrik direği yolun ortasında kalınca yaşanan kaza isyan ettirdi.

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