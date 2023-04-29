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  4. İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı

İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı

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Beylikdüzü’nde bir hırsız, apartman girişinde bulunan zil panelini çaldı.

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