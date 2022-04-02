Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akıl almaz intihar İstanbul'da akıl almaz intihar 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:00 Beykoz'da aracını viyadükten aşağı sürerek intihar etmeye çalışan bir kişi defalarca deneyip başarılı olamayınca aracından inip kendisini boşluğa bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624810a7a1abb6722310b0c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!'' Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi