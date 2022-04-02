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İstanbul'da akıl almaz intihar

Beykoz'da aracını viyadükten aşağı sürerek intihar etmeye çalışan bir kişi defalarca deneyip başarılı olamayınca aracından inip kendisini boşluğa bıraktı.

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