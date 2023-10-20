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  4. İstanbul'da akıl almaz kavga: Fotoğrafını çekip çekip dövdü

İstanbul'da akıl almaz kavga: Fotoğrafını çekip çekip dövdü

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İstanbul Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak döverken, yere düşen kişinin arada fotoğraflarını da çekti.

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