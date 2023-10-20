Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akıl almaz kavga: Fotoğrafını çekip çekip dövdü İstanbul'da akıl almaz kavga: Fotoğrafını çekip çekip dövdü 20 Ekim 2023 Cuma Saat: 13:10 Güncelleme: 20 Ekim 2023 Cuma 13:10 İstanbul Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak döverken, yere düşen kişinin arada fotoğraflarını da çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65325222b5c3222e835f4fcb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı Merve Oflaz seksi dansına gelen yorumla çılgına döndü Akşener ''bir genel başkana yakışmayacak bir cümle'' kurdu ''Bebek kaçırma'' tatbikatında kendini role kaptırınca ortalık fena karıştı İsrail'den mülteci kampına kanlı baskın: 8 Filistinli öldü! Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada Miras uğruna depremzede kadını katlettiler Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 polis yaralandı Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi