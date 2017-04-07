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  3. 07 Nisan 2017 00:15

İstanbulda akıl almaz olay: Kadın öldü, eşi ve oğlu hastanede

İstanbul Ataşehir’de yabancı uyruklu bir kadın zehirlenerek hayatını kaybederken, eşi ve 5 yaşındaki oğlu ise son anda kurtarıldı.

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Diyarbakırda 11 sığınak imha edildi
Diyarbakırda 11 sığınak imha edildi
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Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı
Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı
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Başkentte bombalı soygun girişimi
Başkentte bombalı soygun girişimi
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Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi
Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi
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Erdoğandan sürpriz ev ziyareti| Tamam mı reis?