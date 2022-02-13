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İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti…

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. Borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında görünce bir anda çılgına döndü.

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