Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti… İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti… 13 Şubat 2022 Pazar Saat: 13:35 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. Borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında görünce bir anda çılgına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6208deea7e5d6d24d5107633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu Barajın ortasında ölüm kalım savaşı ''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı Maske Kimsin Sen'in finaline Eda Ece'nin bu sözleri damgasını vurdu Bir kadın cinayeti daha! Polis memuru dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu