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  3. 13 Ocak 2021 11:50

İstanbul'da akılalmaz hırsızlık kamerada

Silivri'de Pazar yolunda bulunan bir sitenin demir korkulukları hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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