CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE / MÜTHİŞ MÜCADELE !
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  3. 07 Mayıs 2017 17:50

İstanbulda akılalmaz kaza

Kağıthane'de bir anlık dalgınlık sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompası, 4 katlı bir binanın çatısına çarptı. Çarpma sonucu maddi hasar meydana gelen binada yaşayan çocuklar, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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