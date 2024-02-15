Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:00 İstanbul Avcılar'da bina inşaatı sırasında beton dökülürken mikserin hortumu yan binanın duvarını deldi. O sırada mutfakta olan bir kişi kıl payı kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cdeee7afb97efbec015df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!