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  4. İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler

İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler

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İstanbul Avcılar'da bina inşaatı sırasında beton dökülürken mikserin hortumu yan binanın duvarını deldi. O sırada mutfakta olan bir kişi kıl payı kurtuldu.

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