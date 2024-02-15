İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler

İstanbul Avcılar'da bina inşaatı sırasında beton dökülürken mikserin hortumu yan binanın duvarını deldi. O sırada mutfakta olan bir kişi kıl payı kurtuldu.

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