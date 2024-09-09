Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı 09 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 14:16 Güncelleme: 09 Eylül 2024 Pazartesi 14:16 İstanbul'da yolcusundan 25 bin 250 TL ücret aldığı tespit edilen taksici polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ded8ff07dee1ab7c046b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı Narin'in cenazesinde AK Partili vekille hatıra fotoğrafı rezaleti İki kadın ''oğlumu evlendirdim'' deyip İstanbul'da kuyumcuyu soydu Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 9 bin yaşında Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hainlerin 21 ini böyle imha edildi Bir ilimizdeki büyük korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler