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  4. İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı

İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı

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İstanbul'da yolcusundan 25 bin 250 TL ücret aldığı tespit edilen taksici polis tarafından yakalandı.

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