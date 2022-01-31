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İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza

İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönen otomobil başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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