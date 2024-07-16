  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 10 yaralı

İstanbul'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 10 yaralı

Güncelleme:

İstanbul Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüşerek 1'i ağır 10 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kabine toplandı: İşte masadaki konular
Kabine toplandı: İşte masadaki konular
İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var
İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var
Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri...
Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri...
Türkiye için endişelendiren yeni varyantlar uyarısı: ''Varsa da bilmiyoruz''
Türkiye için endişelendiren yeni varyantlar uyarısı: ''Varsa da bilmiyoruz''
Temmuz ortasında sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı
Temmuz ortasında sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı
Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 40'a ulaştı, yüzlerce yaralı var
Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 40'a ulaştı, yüzlerce yaralı var
Kadıköyde denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı
Kadıköyde denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı
Bagajdan kadın yolcu çıktı...
Bagajdan kadın yolcu çıktı...
Aşiret düğününde takı şov: Para ve altın yağdı
Aşiret düğününde takı şov: Para ve altın yağdı