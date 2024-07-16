Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 10 yaralı İstanbul'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 10 yaralı 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 23:01 Güncelleme: 16 Temmuz 2024 Salı 23:01 İstanbul Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüşerek 1'i ağır 10 kişinin yaralanmasına yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6696d19a98445655510df463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabine toplandı: İşte masadaki konular İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... Türkiye için endişelendiren yeni varyantlar uyarısı: ''Varsa da bilmiyoruz'' Temmuz ortasında sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 40'a ulaştı, yüzlerce yaralı var Kadıköyde denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı Bagajdan kadın yolcu çıktı... Aşiret düğününde takı şov: Para ve altın yağdı