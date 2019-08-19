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  3. 19 Ağustos 2019 15:20

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü

İstanbul’da dün akşam gökyüzü kızıla büründü. Özellikle boğaz çevresinde oluşan manzara hayran bırakırken, vatandaşlar cep telefonuna sarıldı. İstanbullular geçtiğimiz Cumartesi yoğun yağmur yağışı sonrası zor anlar yaşamıştı. Yoğun yağmur yağışı sonrası dün akşam gökyüzünde muhteşem manzara oluştu. İstanbul semaları kızıla boyanırken, vatandaşlar manzaraya hayran kaldı. Özellikle boğaz...

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