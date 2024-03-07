Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 15:01 İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partililer ile İYİ Partililer birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e9ac87025d1b2b9b034e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu Balıkesir Karesi'deki Karesi Atatürk Evi'ne büyük ilgi O ilin emniyetteki tek kadın süvarisi Türkiye'nin Yaren'i eşi Nazlı ile buluştu Ali Koç'tan rest: ''Bu gidişat böyle gitmeyecek''