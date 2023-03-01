Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 13:40 Güncelleme: 01 Mart 2023 Çarşamba 13:40 İstanbul Tuzla'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüs tarafından kesildi. Minibüsten inen 3 kişi otomobil sürücüsünü kaçırdı. Filmleri aratmayan olay kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ff2b96f51b1f776e0ec1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan seçim tarihini verdi Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı Deprem sonrası tarlalardan su fışkırdı Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü