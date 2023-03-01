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  4. İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

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İstanbul Tuzla'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüs tarafından kesildi. Minibüsten inen 3 kişi otomobil sürücüsünü kaçırdı. Filmleri aratmayan olay kameraya yansıdı.

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