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  4. İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi

İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi

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İstanbul’da beklenen yağışların bir türlü gelmemesi barajların doluluk oranını etkiledi. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluğu, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla yüzde 13.86 azaldı.

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