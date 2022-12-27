İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi

''Beni avuçladı, hakkımı helal etmiyorum'' demişti, taciz anının görüntüsü ortaya çıktı

Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü

Bak şu konuşana: ''Variyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin''

Rus haber kanalı, Avrupa ile böyle dalga geçti

2019, 2021 ve 2022... 3'üncü kez yine, yeniden tutuklandı!