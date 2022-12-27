Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi 27 Aralık 2022 Salı Saat: 14:35 Güncelleme: 27 Aralık 2022 Salı 14:35 İstanbul’da beklenen yağışların bir türlü gelmemesi barajların doluluk oranını etkiledi. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluğu, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla yüzde 13.86 azaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aad889a392e631610f9563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada THY uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı Hekimlerin Bakan Koca'yı protestosuna polis engeli Kucağındaki yavru köpeği ısırıp, döverken görüntülendi İstanbul’da toplu taşımaya zam Kuzey Amerika'da beyaz kabusu: Ölü sayısı 57'ye yükseldi Boşanmak istediği eşi, silahla evini basıp darbetti Telefonuna gelen ''link''e tıkladı, 62 bin TL'sinden oldu Yine bir ''müteahhit'' vurgunu! Onlarca kişi milyonlarca TL dolandırıldı