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İstanbul'da alevlerin arasında can pazarı

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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