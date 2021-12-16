Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da alevlerin arasında can pazarı İstanbul'da alevlerin arasında can pazarı 16 Aralık 2021 Perşembe Saat: 08:35 Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bad035cc6c646ee672d8e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç annenin öldüğünü ağlayan bebeği ortaya çıkardı Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki... Tuvaletini yaparken az kalsın ölüyordu! Bir saatte kurtarıldı Bahar Candan canlı yayında itiraf etti: ''İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım'' AK Parti'den 2023 için bir ''petrol müjdesi'' daha Cübbeli Ahmet’ten asgari ücrete olay tepki Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz İstanbul'da akılalmaz olay! Kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi Sakın hastalanayım demeyin! Sağlık çalışanları iş bıraktı