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  4. İstanbul'da alevli gece! 3 gecekondu küle döndü

İstanbul'da alevli gece! 3 gecekondu küle döndü

İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın, 2 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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