Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da alevli gece! 3 gecekondu küle döndü İstanbul'da alevli gece! 3 gecekondu küle döndü 11 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 09:35 İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın, 2 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63be58aeaab4a46297429f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Al sana bir manyak daha! Park halindeki aracı böyle parçaladı Sağlık çalışanına 7 kurşunla öldürüldü Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi Türkiye siparişi teslim edip, piyanonun başına oturan motokuryeyi konuşuyor Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Vatana ihanetten yargılanacaksınız'' Emlak dolandırıcılarının serveti dudak uçuklattı! Bir kadın daha öldürüldü! Sevgilisini katledip, intihar etti Alaattin Çakıcı için silahlarla video çekip paylaştılar Canlı yayında bir anda fenalaştı... Kendimi pek iyi hissetmiyorum