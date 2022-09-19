Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 15:05 Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, seyir halindeki İETT otobüsünün önüne atlayarak trafiği alt üst etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63285b0ed8866477f708d2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidara soğuk duş etkisi yaratan son seçim anketi canlı yayında açıklandı Alanya'da orman yangını İstanbul'daki dev yangın 20 saat sonra söndürüldü İstanbul’da 1.500 yıllık tarihi keşif Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında ortalık karıştı İstanbul'da polislere silahlı saldırı ''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası TEM'de trafik magandası kamerada