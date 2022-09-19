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İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı

Küçükçekmece'de, alkollü olduğu ileri sürülen bir kadın, seyir halindeki İETT otobüsünün önüne atlayarak trafiği alt üst etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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