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  3. 16 Ocak 2020 11:30

İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı

Mecidiyeköy’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon başında sızması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki motosiklete ardından da yaşlı bir adama çarptı.

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