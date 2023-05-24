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  4. İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi.

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