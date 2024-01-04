Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da alkollü sürücüye meydan dayağı İstanbul'da alkollü sürücüye meydan dayağı 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 13:20 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 13:20 İstanbul Okmeydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki iki araca ve bir kadına çarptı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü tekme tokat dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65968687a6ad3f404a0b6933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt İstanbulluların korkulu rüyası yakalandı: 19 suç kaydı çıktı Galata Köprüsü'nde ''hilafet'' protestosu Cübbeli Ahmet: ''Benim için beddua seansları yapıyorlar'' Miras yüzünden tartıştığı kuzenine kabusu yaşattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada Eylem hazırlığındaydı! MİT nokta operasyonla etkisiz hale getirdi Alkollü sürücü elinde bira kutusuyla polise yalvardı Taksiciler Esnaf Odası yine yeniden zam istedi!