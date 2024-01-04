İstanbul'da alkollü sürücüye meydan dayağı

İstanbul Okmeydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki iki araca ve bir kadına çarptı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü tekme tokat dövdü.

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