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  3. 06 Ocak 2020 13:55

İstanbul'da altgeçit sular altında kaldı

İstanbul’da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizlibağ’dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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