Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 11:20 İstanbul Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne 15 bin lira para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630c76cc63c3e46abf578343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'den Pakistan'a yardım İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı Adana'da film gibi kovalamaca Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu İstanbul'da gece kulübünde feci olay! İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler...