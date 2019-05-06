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  3. 06 Mayıs 2019 10:17

İstanbul'da anestezi verilen köpek dehşet saçtı

Maltepe'de veterinerde ameliyat edildikten sonra sahiplerine teslim edilen köpek, otomobil içinde anestezi etkisinden çıkınca sahiplerine saldırdı.

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