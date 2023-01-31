Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu 31 Ocak 2023 Salı Saat: 16:15 Güncelleme: 31 Ocak 2023 Salı 16:15 İstanbul Kartal'da bir evde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d914712bd1e15f8e15b4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı İnek, aç kalan kurtlara yem oldu Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler Mehmetçik ''CİRİT'' füzesiyle tam isabet vurdu! İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltında İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada İstanbul'da trafik magandası kamerada! Bakan Soylu açıkladı! 4 ilde dev operasyon: 241 gözaltı