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İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu

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İstanbul Kartal'da bir evde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu.

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