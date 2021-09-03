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  4. İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var !

İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var !

Beyoğlu ilçesinde kaza meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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