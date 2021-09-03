Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 11:46 Beyoğlu ilçesinde kaza meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131e0da20e8d1641b2d9633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 ilde FETÖ operasyonu Yangınlarla kül olan Bodrum'daki iş makinaları kameralara yakalandı Canlı yayında Nagehan Alçı krizi: ''Beni yayından alınız!'' Sedat Peker paylaştığı son video'ya kendisi bile şaşırdı Burası Karadeniz! Mahalleler arası ulaşım için ''kule asansör'' ''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti Deniz Akkaya'dan olay Hadise iddiası: Amerika'daki ilişki hamile kaldığı için bitti Dansöz kıyafeti giyip göbek atan öğretmen törene damga vurdu Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı