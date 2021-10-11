Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor 11 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 18:10 İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde kesilerek satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616454008c6c3239883c6823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde olay gönderme Trabzon'da dev fuhuş operasyonu Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize'' Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı Petrol tesisinde büyük yangın İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır'' Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı