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  4. İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor

İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor

İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde kesilerek satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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