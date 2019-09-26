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İSTANBUL BEŞİK GİBİ ! SİLİVRİ'DE BİR DEPREM DAHA
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  3. 26 Eylül 2019 10:25

İstanbul'da asfalt magandaları kamerada!

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

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