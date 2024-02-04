Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü 04 Şubat 2024 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 04 Şubat 2024 Pazar 22:00 İstanbul'da asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bfded954ab2bdffe00b603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun'' Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı Murat Kurum: ''100 yıllık planlama ve strateji’ dönemine geçeceğiz'' Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı 2 pilotumuz şehit olmuştu: Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak