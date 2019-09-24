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  3. 24 Eylül 2019 10:25

İstanbul’da asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler kamerada

İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle asker uğurlamak için eğlence düzenleyen magandalar, ortalığı biribirine kattı. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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FETÖ'ye onlarca ilde operasyon
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İstanbul'da kadına şiddet kamerada!
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