  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Kasım 2019 14:15

İstanbul'da askeri bölgede yangın ! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Video Galeri
Yunan zulmü bitmiyor ! Genç kızı dövüp, parasını aldılar
Yunan zulmü bitmiyor ! Genç kızı dövüp, parasını aldılar
Video Galeri
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapan 46 kişiye gözaltı
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapan 46 kişiye gözaltı
Video Galeri
Ünlü komedyenin ''kadın'' tacizcisine ceza
Ünlü komedyenin ''kadın'' tacizcisine ceza
Video Galeri
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a baskın! O liste ele geçirildi
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a baskın! O liste ele geçirildi
Video Galeri
TEM'de dehşete düşüren kaza ! Otomobil ikiye bölündü
TEM'de dehşete düşüren kaza ! Otomobil ikiye bölündü
Video Galeri
25'inde evinden ayrıldı, otostop çekerek 36 ülke gezip 66'sında evine döndü
25'inde evinden ayrıldı, otostop çekerek 36 ülke gezip 66'sında evine döndü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM