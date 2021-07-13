İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, vücutta yaraya neden olan sivrisinek türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ''Asya Kaplan Sivrisineği, son zamanlarda İstanbul'da da popülasyonu oldukça artan bir sivrisinek türü. Aslında bu sivrisinek en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı''...

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