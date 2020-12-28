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  3. 28 Aralık 2020 08:30

İstanbul'da ATM'ler alev alev yandı

Esenyurt'ta özel bankalara ait sıralı ATM'lerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri araştırma başlattı.

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