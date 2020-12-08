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  3. 08 Aralık 2020 12:45

İstanbul'da ATM'lere çekiçli saldırı kamerada

Beykoz'da bir kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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