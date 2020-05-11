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  3. 11 Mayıs 2020 12:25

İstanbul'da AVM girişinde kuyruk oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan alışveriş merkezleri kapılarını açtı. Beylikdüzü'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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