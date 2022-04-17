Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma! İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma! 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:50 Küçükçekmece'de ayakkabı işinde ortaklık yapan 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan anlaşmazlıkta alışveriş merkezinde kan aktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c6f82fb9fdd04fc2351d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İftar saati Ramazan kolisi hırsızı kamerada İftar çadırında saç saça, baş başa sıra kavgası Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında Bu mu kıskanılan Türkiye ? Yağmur altında ''askıda ekmek'' kuyruğu İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi