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  4. İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma!

İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma!

Küçükçekmece'de ayakkabı işinde ortaklık yapan 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan anlaşmazlıkta alışveriş merkezinde kan aktı.

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