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  3. 26 Eylül 2020 16:05

İstanbul'da AVM'de korkutan yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalanların olduğu belirtilirken itfaiye kurtarma çalışmalarına başladı.

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