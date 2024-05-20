İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu

İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'nin en üst katında bulunan yemek bölümünden düşen ve üzerinde kimlik bulunmayan bir kişi ağır yaralandı.

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