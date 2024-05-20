Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu 20 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 02:15 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 02:15 İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'nin en üst katında bulunan yemek bölümünden düşen ve üzerinde kimlik bulunmayan bir kişi ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664a88199125351507035e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı Bir kadın daha katledildi: 10 yerinden bıçaklandı Müstehcen çocuk fotoğrafıyla 1,5 milyon TL'lik vurgun İstanbul'da güpegündüz yabancı uyruklu cinayeti kamerada