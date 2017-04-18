  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2017 10:45

İstanbul'da AVM'de yangın alarmı

İkitelli'de bulunan bir AVM yangın çıktı.

Video Galeri
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Video Galeri
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
Video Galeri
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı