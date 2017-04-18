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  3. 18 Nisan 2017 11:20

İstanbulda AVMde yangın çıktı

Bağcılar Basın Ekspres yolunda yer alan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, AVM'deki personeller tahliye edilmeye başlandı.

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Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Video Galeri
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak
Video Galeri
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
Video Galeri
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
İstanbul'da AVM'de yangın alarmı
İstanbul'da AVM'de yangın alarmı