Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da AVM'de yangın paniği İstanbul'da AVM'de yangın paniği 05 Kasım 2024 Salı Saat: 17:46 İstanbul Levent'te bir alışveriş merkezinin önündeki güvenlik kulübesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672a2fbd312cbafd5b0b96d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı Murat Övüç 2 milyon TL'lik başörtüsüyle olay oldu Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada Yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları korkuttu Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi