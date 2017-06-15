SON DAKİKA
OKULDA DEHŞET ! SERVİSÇİLER ÇATIŞTI: 3 YARALI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Haziran 2017 15:15

İstanbul'da AVM'ye 'Bomba ihbarı'

Esenyurt'ta bulunan bir AVM, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. AVM'de çok sayıda polis önlem aldı. Polisin AVM içinde inceleme başlattı. Dedektör köpeğin de getirildiği AVM'de inceleme sürüyor.

Video Galeri
Çinde anaokulunda patlama
Çinde anaokulunda patlama
Video Galeri
Market gibi Hayır Çarşısı
Market gibi Hayır Çarşısı
Video Galeri
Esenyurtta bir AVMde bomba paniği
Esenyurtta bir AVMde bomba paniği
Video Galeri
İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Video Galeri
Antikacıların gözdesi tarihi gramofonlar
Antikacıların gözdesi tarihi gramofonlar
Video Galeri
İmam nikahlı eşini kıskançlık yüzünden öldürdü
İmam nikahlı eşini kıskançlık yüzünden öldürdü