  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Eylül 2019 09:20

İstanbul'da AVM'ye otomatik silahlı saldırı !

İstanbul'un ünlü outlet AVM'si'ne otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 zanlı, Güngören'de yakalandı.

Video Galeri
Şevket Çoruh saldırıya uğradığı gecenin görüntülerini paylaştı
Şevket Çoruh saldırıya uğradığı gecenin görüntülerini paylaştı
Video Galeri
3 kişiyi öldüren zanlının evini yaktılar
3 kişiyi öldüren zanlının evini yaktılar
Video Galeri
MasterChef Türkiye'de kağıt havlu krizi! Mehmet Şef ceza verdi
MasterChef Türkiye'de kağıt havlu krizi! Mehmet Şef ceza verdi
Video Galeri
Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar
Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar
Video Galeri
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Video Galeri
TEM bağlantı yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı !
TEM bağlantı yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM