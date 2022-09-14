İstanbul'da avukata saldırı kamerada

Kağıthane’de müvekkili ile görüşmeye gelen genç bir avukat, tartıştığı şahıslar tarafından sokak ortasında darbedildi. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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