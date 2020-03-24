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  3. 24 Mart 2020 11:30

İstanbul'da ayağı takılan gencin feci ölümü

Beyoğlu'nda kaldırımdan yürüdüğü sırada ayağı takılması sonucu dengesini kaybeden 25 yaşındaki genç, çöp kamyonunun altında kalarak can verdi. O anlar kameraya yansıdı.

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