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  3. 16 Ekim 2020 18:00

İstanbul'da ayı avı! Karadan havadan her yerde aranıyor

İstanbul Büyükçekmece'de bir vatandaş tarafından görüntülenen yavru ayı ekipleri alarma geçirdi. Kemerdere Vadisi'nde geniş çaplı arama çalışması yapıldı.

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