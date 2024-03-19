Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı 19 Mart 2024 Salı Saat: 07:35 Güncelleme: 19 Mart 2024 Salı 07:35 İstanbul Bağcılar'da 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa aday olan bir kadın aday 4 gün içerisinde ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f916198258170ae2083183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 suç örgütü daha çökertildi İnşaat işçisi otel odasında intihar etti Bir ilimizde okullar tatil edildi Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı