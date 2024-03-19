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  4. İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı

İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı

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İstanbul Bağcılar'da 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa aday olan bir kadın aday 4 gün içerisinde ikinci kez silahlı saldırıya uğradı.

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