Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bahisle köpek dövüştürenlere şafak baskını İstanbul'da bahisle köpek dövüştürenlere şafak baskını 17 Ekim 2023 Salı Saat: 10:20 İstanbul Sarıyer'de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652e35d6ac93d16bd5261223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Benekli Ayhan'a öldüresiye dayak Alzheimer hastası mezarlıkta ölü bulundu Fethiye'de kayalıklara düşen paraşütçü böyle kurtarıldı 56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Türk donanması Doğu Akdeniz’e açıldı Milli maç öncesi silahlı saldırı: 2 kişi öldü İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü TEM'de can pazarı! 26 araç birbirine girdi Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sele dönüştü