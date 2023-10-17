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İstanbul'da bahisle köpek dövüştürenlere şafak baskını

İstanbul Sarıyer'de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

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